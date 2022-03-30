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Наставник Агробизнеса: Едва ли не половина игроков Первых и Вторых лиг не вернулись в Украину
Грустные реалии
Фото: ФК Агробизнес
Наставник "Агробизнеса" Александр Чижевский заявил, что многие футболисты ПФЛ не вернулись в Украину после вторжения рф.
"Да, это правда: в большинстве команд и Первой, и Второй лиг едва ли не половина игроков просто не вернулись в Украину после зимних тренировочных сборов. Остались за границей или убежали туда.
Я не могу судить. Хотя бы потому, что есть разные ситуации. Я, допустим, вполне могу понять футболистов из таких городов, как Мариуполь, Харьков, Сумы. Но мне тяжело понять игроков из западноукраинских клубов.
В любом случае — это решение каждого. Каждому за него отвечать перед совестью", - заявил Чижевский в интервью FanDay.
Отметим, что за украинскими переходами военного времени вы можете следить
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