Наставник Агробизнеса: Едва ли не половина игроков Первых и Вторых лиг не вернулись в Украину

Наставник "Агробизнеса" Александр Чижевский заявил, что многие футболисты ПФЛ не вернулись в Украину после вторжения рф.

"Да, это правда: в большинстве команд и Первой, и Второй лиг едва ли не половина игроков просто не вернулись в Украину после зимних тренировочных сборов. Остались за границей или убежали туда.

Я не могу судить. Хотя бы потому, что есть разные ситуации. Я, допустим, вполне могу понять футболистов из таких городов, как Мариуполь, Харьков, Сумы. Но мне тяжело понять игроков из западноукраинских клубов.

В любом случае — это решение каждого. Каждому за него отвечать перед совестью", - заявил Чижевский в интервью FanDay.

Читайте также Агробизнес распустил большую часть команды из-за побега игроков из Украины