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Голкипер Металлиста трудоустроился в Грузии. Клуб возглавляет украинец
Аренда или полноценный контракт - неизвестно
Фото: fcdila.ge
Голкипер харьковского "Металлиста" Даниил Каневцев продолжит карьеру в составе грузинского клуба "Дила". Об этом говорится на официальном сайте клуба.
25-летний футболист уже находится в Грузии и тренируется с новой командой. Стоит отметить, что клуб не указывает - аренда это или полноценный контракт.
Каненцев перешел в харьковский клуб летом 2020 года. В первой половине сезона он провел 6 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 3 гола и еще 3 раза оставлял ворота на замке. Его контракт с "желто-синими" рассчитан до конца нынешнего сезона.
Интересно, что тренером команды является украинец Андрей Демченко, который возглавляет команду с января 2021 года. Ныне "Дила" идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 9 баллов в 4 матчах.
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