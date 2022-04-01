Голкипер Металлиста трудоустроился в Грузии. Клуб возглавляет украинец

Голкипер харьковского "Металлиста" Даниил Каневцев продолжит карьеру в составе грузинского клуба "Дила". Об этом говорится на официальном сайте клуба.

25-летний футболист уже находится в Грузии и тренируется с новой командой. Стоит отметить, что клуб не указывает - аренда это или полноценный контракт.

Каненцев перешел в харьковский клуб летом 2020 года. В первой половине сезона он провел 6 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 3 гола и еще 3 раза оставлял ворота на замке. Его контракт с "желто-синими" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Интересно, что тренером команды является украинец Андрей Демченко, который возглавляет команду с января 2021 года. Ныне "Дила" идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 9 баллов в 4 матчах.