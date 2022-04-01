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Не первая поездка в Турцию. Александр Рыбка на время покинул Металлист
Скоро вернется
Фото: ФК Металлист
Голкипер Александр Рыбка сменил клуб... Сменил только на время.
Новой командой опытного вратаря стал турецкий "Болуспор", идущий на десятом месте в первой лиги Турции. Тип сделки - аренда, которая рассчитана до конца нынешнего сезона.
✍️ Oleksandr Rybka, Boluspor'da!— Boluspor (@Boluspor) April 1, 2022
???? https://t.co/0iPhe9sc5J pic.twitter.com/uGJ4IQC0qv
Рыбка не впервые будет играть в Турции, поскольку ранее он защищал цвета "Карабюкспор" и "Афжет Афьонспор". Также выступал за многие украинские клубы, а сейчас принадлежит "Металлисту".
Из-за войны харьковчан уже покинула часть футболистов. Большинство - лишь до конца сезона.
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