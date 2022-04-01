Не первая поездка в Турцию. Александр Рыбка на время покинул Металлист

Голкипер Александр Рыбка сменил клуб... Сменил только на время.

Новой командой опытного вратаря стал турецкий "Болуспор", идущий на десятом месте в первой лиги Турции. Тип сделки - аренда, которая рассчитана до конца нынешнего сезона.

Рыбка не впервые будет играть в Турции, поскольку ранее он защищал цвета "Карабюкспор" и "Афжет Афьонспор". Также выступал за многие украинские клубы, а сейчас принадлежит "Металлисту".

Из-за войны харьковчан уже покинула часть футболистов. Большинство - лишь до конца сезона.

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