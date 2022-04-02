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Английский хавбек Металлиста перешел в турецкий Тузласпор
Кадим Харрис покинул харьковский клуб
Еще один легионер покинул харьковский "Металлист".
Портал "Спортивный Харьков" сообщает, что английский хавбек Кадим Харрис покинул украинскую команду и перешел в турецкий "Тузласпор".
"Тузласпор" выступает во втором по силе национальном дивизионе. Детали перехода 28-летнего полузащитника неизвестны. Однако, скорее всего, это аренда до конца текущего сезона.
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Источник:Спортивный Харьков
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