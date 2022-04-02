УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Английский хавбек Металлиста перешел в турецкий Тузласпор
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английский хавбек Металлиста перешел в турецкий Тузласпор

Первая лига
(1 голосов)

Кадим Харрис покинул харьковский клуб

Английский хавбек Металлиста перешел в турецкий Тузласпор

Новина українською

Еще один легионер покинул харьковский "Металлист".

Портал "Спортивный Харьков" сообщает, что английский хавбек Кадим Харрис покинул украинскую команду и перешел в турецкий "Тузласпор".

"Тузласпор" выступает во втором по силе национальном дивизионе. Детали перехода 28-летнего полузащитника неизвестны. Однако, скорее всего, это аренда до конца текущего сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) Кадим Харрис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...