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Директор Металлиста: Судьба клуба зависит от наступления мира в Украине
Валерий Грига рассказал о нынешнем состоянии клуба
Фото: ФК Металлист
Исполнительный директор "Металлиста" Валерий Грига рассказал о нынешнем состоянии клуба и его дальнейших перспективах в условиях войны в Украине.
"Команда, тренерский штаб и их семьи находятся в Турции. Владелец "Металлиста" Александр Ярославский профинансировал продление сборов, питание и проживания для всех их. Более того, он вместе с Евгением Красниковым пригласил кандидатов в национальную сборную Украины присоединиться к тренировочному процессу нашей команды. Сейчас важно, чтобы футболисты нашей сборной тренировались и играли товарищеские матчи, что позволит впоследствии рассчитывать на успех в плей-офф ЧМ 2022.
Что касается возвращения... Все мы надеемся, что скоро наши футболисты выйдут на заполненный ОСК "Металлист" и будут радовать жителей, которые вернутся в Харьков. Как это было до войны.
Относительно судьбы клуба мы понимаем, что многое зависит от прекращения огня и установления мира в Украине и Харькове. Надеемся, что это произойдет как можно скорее", — сказал Грига.
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