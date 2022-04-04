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Директор Металлиста: Судьба клуба зависит от наступления мира в Украине

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Валерий Грига рассказал о нынешнем состоянии клуба

Директор Металлиста: Судьба клуба зависит от наступления мира в Украине

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Исполнительный директор "Металлиста" Валерий Грига рассказал о нынешнем состоянии клуба и его дальнейших перспективах в условиях войны в Украине.

"Команда, тренерский штаб и их семьи находятся в Турции. Владелец "Металлиста" Александр Ярославский профинансировал продление сборов, питание и проживания для всех их. Более того, он вместе с Евгением Красниковым пригласил кандидатов в национальную сборную Украины присоединиться к тренировочному процессу нашей команды. Сейчас важно, чтобы футболисты нашей сборной тренировались и играли товарищеские матчи, что позволит впоследствии рассчитывать на успех в плей-офф ЧМ 2022.

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Что касается возвращения... Все мы надеемся, что скоро наши футболисты выйдут на заполненный ОСК "Металлист" и будут радовать жителей, которые вернутся в Харьков. Как это было до войны.

Относительно судьбы клуба мы понимаем, что многое зависит от прекращения огня и установления мира в Украине и Харькове. Надеемся, что это произойдет как можно скорее", — сказал Грига.

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В статье: война с Россией Металлист (Харьков)
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Источник:
Weszlo

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