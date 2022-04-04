УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Помог товарищ. Защитник Кривбасса рассказал о переходе в грузинский клуб
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Помог товарищ. Защитник Кривбасса рассказал о переходе в грузинский клуб

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

О временном переходе

Помог товарищ. Защитник Кривбасса рассказал о переходе в грузинский клуб

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Кривбасса" Андрей Мостовой заявил, что будет выступать за грузинский клуб. Судя по всему, до конца сезона.

"Сейчас я в Тбилиси, это столица Грузии. Долго не мог найти себе клуб, чтобы играть и помогать Украине. Благодаря товарищу получил приглашение из местного клуба "Шевардени". Уже неделю нахожусь здесь, подписал контракт.

Жена, дети со мной. Буду играть в футбол и часть зарплаты перечислять на нужды ВСУ. После нашей победы все футболисты "Кривбасса" снова соберутся вместе. Слава Украине!", - рассказал Мостовой клубной пресс-службе.

Читайте также"Настоящие нацисты, бандиты, мерзавцы". Оккупанты разрушили дом украинского игрока

Отметим, что за Кривбасс Андрей выступал с лета 2021-го. Провел 12 игр.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Мостовой
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...