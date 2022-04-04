Помог товарищ. Защитник Кривбасса рассказал о переходе в грузинский клуб

Защитник "Кривбасса" Андрей Мостовой заявил, что будет выступать за грузинский клуб. Судя по всему, до конца сезона.

"Сейчас я в Тбилиси, это столица Грузии. Долго не мог найти себе клуб, чтобы играть и помогать Украине. Благодаря товарищу получил приглашение из местного клуба "Шевардени". Уже неделю нахожусь здесь, подписал контракт.

Жена, дети со мной. Буду играть в футбол и часть зарплаты перечислять на нужды ВСУ. После нашей победы все футболисты "Кривбасса" снова соберутся вместе. Слава Украине!", - рассказал Мостовой клубной пресс-службе.

Отметим, что за Кривбасс Андрей выступал с лета 2021-го. Провел 12 игр.