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Помог товарищ. Защитник Кривбасса рассказал о переходе в грузинский клуб
О временном переходе
Фото: ФК Кривбасс
Защитник "Кривбасса" Андрей Мостовой заявил, что будет выступать за грузинский клуб. Судя по всему, до конца сезона.
"Сейчас я в Тбилиси, это столица Грузии. Долго не мог найти себе клуб, чтобы играть и помогать Украине. Благодаря товарищу получил приглашение из местного клуба "Шевардени". Уже неделю нахожусь здесь, подписал контракт.
Жена, дети со мной. Буду играть в футбол и часть зарплаты перечислять на нужды ВСУ. После нашей победы все футболисты "Кривбасса" снова соберутся вместе. Слава Украине!", - рассказал Мостовой клубной пресс-службе.
Отметим, что за Кривбасс Андрей выступал с лета 2021-го. Провел 12 игр.
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