Будковский близок к переходу в клуб второго турецкого дивизиона

Нападающий "Полесья" из Первой лиги Филипп Будковский может продолжить карьеру в Турции.

Согласно данным источника, 30-летним украинцем заинтересовался "Коджаэлиспор" – клуб из второго по рангу дивизиона чемпионата Турции. Потенциальные детали перехода пока неизвестно.

Однако турецкий клуб намерен подписать форварда до 23:59, четверга 7 апреля - крайнего момента, когда по решению ФИФА и УЕФА иностранным клубам разрешается подписывать футболистов из Украины.

Будковский перешел в "Полесье" в январе этого года и не успел сыграть в официальных матчах клуба из Житомира. Первую часть сезона он провел в черниговской "Десне" (1 гол и 2 ассиста в 19 матчах УПЛ).