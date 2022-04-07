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Будковский близок к переходу в клуб второго турецкого дивизиона

Первая лига
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Форвард может отправиться за границу

Будковский близок к переходу в клуб второго турецкого дивизиона

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Нападающий "Полесья" из Первой лиги Филипп Будковский может продолжить карьеру в Турции.

Согласно данным источника, 30-летним украинцем заинтересовался "Коджаэлиспор" – клуб из второго по рангу дивизиона чемпионата Турции. Потенциальные детали перехода пока неизвестно.

Однако турецкий клуб намерен подписать форварда до 23:59, четверга 7 апреля - крайнего момента, когда по решению ФИФА и УЕФА иностранным клубам разрешается подписывать футболистов из Украины.

Будковский перешел в "Полесье" в январе этого года и не успел сыграть в официальных матчах клуба из Житомира. Первую часть сезона он провел в черниговской "Десне" (1 гол и 2 ассиста в 19 матчах УПЛ).

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В статье: Филипп Будковский Полесье (Житомир)
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Источник:
Çağdaş Kocaeli Gazetesi

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