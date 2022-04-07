Президент Оболони: Варвары танком заехали на территорию нашей базы в Буче

Президент "Оболони" Александр Слободян рассказал о состоянии инфраструктуры команды Первой Лиги.

— "Оболонь-Арена", слава Богу, стоит. Там, в подземном паркинге, было оборудовано бомбоубежище, и многие там скрывались. В кафе на стадионе постоянно кормят тех, кто в этом нуждается.

— А как ваша тренировочная база в Буче?

— К сожалению, там эти варвары тоже побывали. Заехали танком на территорию, уничтожив металлический забор, разграбили раздевалки. На месте парковки автобуса найден снаряд, который, кажется, не разорвался. Поля визуально не повреждены, но подробно осмотреть их пока не удалось. Там могут быть мины, растяжки, нужно подождать выводы инженерной службы, – сказал Слободян.

Фото: zbirna.com