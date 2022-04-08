Тренер Альянса: У президента клуба свои дела - надо сеять и кормить народ

Главный тренер перволигового "Альянса" Анатолий Бессмертный рассказал о ситуации в команде во время войны в нашей стране.

"Ребята пока позаключали временные контракты с другими клубами. Я считаю, что футболисты все равно должны играть. Конечно, в случае чего они вернутся, но пока они заключили краткосрочные контракты, чтобы поддерживать форму.

У президента клуба пока свои дела. Надо сеять и кормить народ, так что разговоров о футболе пока нет. Можно сказать, что все в затяжном отпуске. Мы все ждем нашей победы, о своих планах сейчас никто не может сказать. Все ждут победы, чтобы все это поскорее закончилось и оккупантов выгнали с нашей земли", - сказал Бессмертный.