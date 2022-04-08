УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Альянса: У президента клуба свои дела - надо сеять и кормить народ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Альянса: У президента клуба свои дела - надо сеять и кормить народ

Первая лига
(1 голосов)

Анатолий Бессмертный - о ситуации в команде

Тренер Альянса: У президента клуба свои дела - надо сеять и кормить народ

Фото: sc-chayka

Новина українською

Главный тренер перволигового "Альянса" Анатолий Бессмертный рассказал о ситуации в команде во время войны в нашей стране.

"Ребята пока позаключали временные контракты с другими клубами. Я считаю, что футболисты все равно должны играть. Конечно, в случае чего они вернутся, но пока они заключили краткосрочные контракты, чтобы поддерживать форму.

У президента клуба пока свои дела. Надо сеять и кормить народ, так что разговоров о футболе пока нет. Можно сказать, что все в затяжном отпуске. Мы все ждем нашей победы, о своих планах сейчас никто не может сказать. Все ждут победы, чтобы все это поскорее закончилось и оккупантов выгнали с нашей земли", - сказал Бессмертный.

Читайте такжеЗа Альянс сыграть не успел. Полузащитник с опытом игры в УПЛ отправился в Казахстан
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анатолий Бессмертный Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...