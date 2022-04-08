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С Пятовым, но без Ракицкого. Металлист сыграл против сборной Украины с проблемами слуха
Победа была за харьковчанами
Фото: ФК Металлист
Харьковский "Металлист" провел свой очередной спарринг на сборах в Турции.
Коллектив Кучера сыграл против сборной Украины с проблемами слуха. Благодаря голами Горбунова, Демченко и Краева победа была за харьковчанами.
Стоит отметить, что за "Металлист" сыграл Андрей Пятов, который поддерживает с ними форму. А вот Ярослава Ракицкого на поле не было.
"Металлист" - Дефлимпийская национальная сборная Украины 3:0 (0:0)
Голы: Горбунов, Демченко, Краев
"Металлист" (1-й тайм): Пятов - Приходько, Влага, Ралюченко (к), Вернаттус - Цвиренко, Сынчук - Кайдалов, Тепляков, Дигтярь - Абрамов
"Металлист" (2-й тайм): Рыбак - Танчик, Мизюк, Порох, Подлепенец - Чидомере, Банада - Краев, Демченко (к), Горбунов - Фомин
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