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С Пятовым, но без Ракицкого. Металлист сыграл против сборной Украины с проблемами слуха

Первая лига
(1 голосов)

Победа была за харьковчанами

С Пятовым, но без Ракицкого. Металлист сыграл против сборной Украины с проблемами слуха

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Харьковский "Металлист" провел свой очередной спарринг на сборах в Турции.

Коллектив Кучера сыграл против сборной Украины с проблемами слуха. Благодаря голами Горбунова, Демченко и Краева победа была за харьковчанами.

Стоит отметить, что за "Металлист" сыграл Андрей Пятов, который поддерживает с ними форму. А вот Ярослава Ракицкого на поле не было.

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"Металлист" - Дефлимпийская национальная сборная Украины 3:0 (0:0)
Голы: Горбунов, Демченко, Краев
"Металлист" (1-й тайм): Пятов - Приходько, Влага, Ралюченко (к), Вернаттус - Цвиренко, Сынчук - Кайдалов, Тепляков, Дигтярь - Абрамов
"Металлист" (2-й тайм): Рыбак - Танчик, Мизюк, Порох, Подлепенец - Чидомере, Банада - Краев, Демченко (к), Горбунов - Фомин

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В статье: Андрей Пятов Металлист (Харьков)
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Источник:
metalist.ua/news/metallist-syigral-protiv-natsionalnoy-sbornoy-ukrainyi-s-problemami-sluha.html ФК Металлист

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