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Зимний новичок Металлиста вернулся в Южную Америку
Вышла недолгая командировка в Украину
Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий
Атакующий полузащитник харьковского "Металлиста" Хуан Касарес стал игроком аргентинского "Индепендьенте". Об этом сообщает официальный сайт американского клуба.
Игрок перешел в новый коллектив на правах аренды, который рассчитан до конца июня этого года.
Интересно, что Касарес стал футболистом "Металлиста" 21 января этого года. Хавбек перешел на правах свободного агента. Он успел провести только ряд товарищеских матчей в составе харьковчан, не сыграв ни одного официального поединка. Это был его первый европейский клуб.
Хуан подписал контракт с "Металлистом" до конца 2023 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 2 млн евро.
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