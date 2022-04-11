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А как же Шахтер? Пятов и Ракицкий вновь сыграли за Металлист на сборах
Капитан "горняков" пока не спешит присоединяться к дончанам
Фото: ФК Шахтер Донецк
Харьковский "Металлист" провел очередной свой матч на турецких сборах. Благодаря голам Сарапия, Цвиренко, Горбунова, Кайдалов и Банады был разгромлен норвежский коллектив "Ховдебигда".
Стоит отметить, что за харьковчан вновь сыграли два именитых украинца - Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий. Контракт первого принадлежит "Шахтеру", второй должен был к ним присоединиться.
"Металлист" — "Ховдебигда ИЛ" (Норвегия) 5:0
Голы: Сарапий, Цвиренко, Горбунов, Кайдалов, Банада
"Металлист" (1-й тайм): Пятов — Приходько, Влага, Ракицкий, Картушов — Сарапий, Танковский — Подлепенец, Цвиренко, Вернаттус — Фомин
"Металлист" (2-й тайм): Рыбак — Танчик, Мизюк, Порох, Картушов (Дигтярь) — Сарапий (Ралюченко), Банада — Подлепенец (Кайдалов), Демченко, Горбунов — Фомин (Чидомере)
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