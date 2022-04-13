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Глеб Бухал перешел в чемпионат Чехии
На правах аренды
Фото: sigmafotbal.cz
Украинский защитник "Кривбасса" Глеб Бухал продолжит карьеру в чешской "Сигме". Об этом сообщает пресс-служба клуба из города Оломоуц.
26-летний футболист перешел на правах аренды до конца сезона.
Несколько последних сезонов Бухал выступал за "Александрию" (37 матчей и 1 гол), а в январе 2022 пополнил ряды клуба Первой лиги "Кривбасса". Раньше он также защищал цвета киевского "Арсенала", "Металлиста 1925", "Чайки" и "Львова".
"Сигма" занимает 8 место турнирной таблицы чемпионата Чехии, набрав 34 очка в 28 матчах.
Novým hráčem Sigmy se stal ukrajinský stoper Hlib Buchal, který naposledy působil v FK Kryvbas.— SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) April 8, 2022
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