УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Глеб Бухал перешел в чемпионат Чехии
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Глеб Бухал перешел в чемпионат Чехии

Первая лига
(1 голосов)

На правах аренды

Глеб Бухал перешел в чемпионат Чехии

Фото: sigmafotbal.cz

Новина українською

Украинский защитник "Кривбасса" Глеб Бухал продолжит карьеру в чешской "Сигме". Об этом сообщает пресс-служба клуба из города Оломоуц.

26-летний футболист перешел на правах аренды до конца сезона.

Несколько последних сезонов Бухал выступал за "Александрию" (37 матчей и 1 гол), а в январе 2022 пополнил ряды клуба Первой лиги "Кривбасса". Раньше он также защищал цвета киевского "Арсенала", "Металлиста 1925", "Чайки" и "Львова".

"Сигма" занимает 8 место турнирной таблицы чемпионата Чехии, набрав 34 очка в 28 матчах.

Читайте такжеЦитаишвили уехал в Польшу, Ворскла отпускает лидеров. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сигма (Оломоуц) Кривбасс (Кривой Рог) Глеб Бухал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Сигма

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...