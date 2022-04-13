УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Волонтеры Кривбасса создали центр помощи украинцам во время войны
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волонтеры Кривбасса создали центр помощи украинцам во время войны

Первая лига
(1 голосов)

К инициативе присоединились и экс-игроки криворожского клуба

Волонтеры Кривбасса создали центр помощи украинцам во время войны

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Волонтеры "Кривбасса" создали специальный центр, благодаря которому удовлетворяются потребности Вооруженных Сил Украины, городской территориальной обороны, переселенцев, беженцев в лекарствах, еде, средствах личной гигиены.

Волонтерская организация, в частности, помогает украинской армии в самых горячих точках страны и доставляет все необходимое украинским защитникам в рядах терробороны, добробатов, ВСУ и людям, которые находятся в районах гуманитарных кризисов. Также волонтеры "Кривбасса" помогают украинским военным, защищающим Украину на передовой.

Также благодаря инициативам экс-игроков клуба Геннадия Приходько и Николая Кашевского на благотворительный аукцион были выставлен коллекционный шарф и ретро-футболку "Кривбасса", средства от продажи которых пошли на нужды ВСУ и помощь семье погибшего героя Егора Биркуна, защищавшего Мариуполь. А благодаря помощи экс-защитника команды Виталия Лисицкого волонтеры отправили гуманитарную помощь для беженцев из Харькова, временно находившихся в Светловодске.

Читайте такжеПрезидент Кривбасса: В УПЛ мы еще сыграем, но сначала нас ждет общая победа над врагом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...