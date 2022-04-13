Волонтеры Кривбасса создали центр помощи украинцам во время войны

Волонтеры "Кривбасса" создали специальный центр, благодаря которому удовлетворяются потребности Вооруженных Сил Украины, городской территориальной обороны, переселенцев, беженцев в лекарствах, еде, средствах личной гигиены.

Волонтерская организация, в частности, помогает украинской армии в самых горячих точках страны и доставляет все необходимое украинским защитникам в рядах терробороны, добробатов, ВСУ и людям, которые находятся в районах гуманитарных кризисов. Также волонтеры "Кривбасса" помогают украинским военным, защищающим Украину на передовой.

Также благодаря инициативам экс-игроков клуба Геннадия Приходько и Николая Кашевского на благотворительный аукцион были выставлен коллекционный шарф и ретро-футболку "Кривбасса", средства от продажи которых пошли на нужды ВСУ и помощь семье погибшего героя Егора Биркуна, защищавшего Мариуполь. А благодаря помощи экс-защитника команды Виталия Лисицкого волонтеры отправили гуманитарную помощь для беженцев из Харькова, временно находившихся в Светловодске.