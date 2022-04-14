Бабич: То, что Донбасс бомбили 8 лет - бред маразматика, который зомбирует людей

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич высказался об уничтоженном российскими оккупантами Мариуполе, где работал на протяжении долгого времени, а также разрушил миф кремлевской пропаганды о восьмилетней "бомбардировке" Донецка.

"Я видел, как развивается Мариуполь. Как обустраиваются парки, скверы, открываются великолепные кафе, где люди сидели семьями, а мы не один раз собирались командой. И сейчас мы видим, что город полностью уничтожен, полностью уничтожена футбольная база, футбольные поля.

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