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Бабич: То, что Донбасс бомбили 8 лет - бред маразматика, который зомбирует людей

Первая лига
(2 голосов)

путинская пропаганда годами разжигала ненависть к Украине

Бабич: То, что Донбасс бомбили 8 лет - бред маразматика, который зомбирует людей

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич высказался об уничтоженном российскими оккупантами Мариуполе, где работал на протяжении долгого времени, а также разрушил миф кремлевской пропаганды о восьмилетней "бомбардировке" Донецка.

"Я видел, как развивается Мариуполь. Как обустраиваются парки, скверы, открываются великолепные кафе, где люди сидели семьями, а мы не один раз собирались командой. И сейчас мы видим, что город полностью уничтожен, полностью уничтожена футбольная база, футбольные поля.

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Про тот бред, который несут рашисты по поводу восьми лет, когда "бомбили Донецк", могу сказать, что когда были паузы в чемпионате, наши ребята при возможности ездили в Донецк к своим друзьям, родителям. И хорошо, мирно отдыхали, ходили в кафе, гуляли по паркам. Никто не говорил, что Донбасс 8 лет бомбят. Это бред одного маразматика, который просто зомбирует людей", - сообщил Бабич.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
14.04.2022 в 17:01
А так, это такой БРЕД, что УКРАИНА бомбила 8 лет Донбасс... Адекватные люди это прекрасно понимают... Если бы это так было, там бы ничего живого не осталось, ни из построек, ни из дорог, ни из людей..... Там просто было ПУСТО
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Extrim4ik (Extreme)
14.04.2022 в 16:45
Но эти мрази добрались уже и до второй части Донецкой, Луганской областей, которые тоже хочет путлер забрать туда же, в ДНР, ЛНР...Не хочу в эту паРашу...
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