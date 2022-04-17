  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нападающий Металлиста: У нас все будет еще лучше, а россияне от зависти просто сдохнут
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Металлиста: У нас все будет еще лучше, а россияне от зависти просто сдохнут

Первая лига
(1 голосов)

Все отстроим и восстановим

Нападающий Металлиста: У нас все будет еще лучше, а россияне от зависти просто сдохнут

metalist.ua

Новина українською

Нападающий харьковского "Металлиста" Руслан Фомин рассказал, как его семья выбиралась из Харькова, а также прокомментировал свое отношение к россиянам:

“Моя мама, теща, моя семья, жена с ребенком жили в подвале. Там они спали и ели. Боженька помог, что удалось выехать как раз в тот день, когда на площадь прилетела ракета. Это было 2 марта на мой день рождения. Я просил Бога, чтобы моим лучшим подарком было то, что моя семья с родителями уехали.

Русских даже орками не назовешь. Сложно даже какое-нибудь слово подобрать, чтобы описать то, что они делали в Буче и делают сейчас. Все эти годы они безумствовали от зависти, какая у нас цветущая страна, как мы цвели, процветаем и будем процветать. У нас все будет еще лучше, а они от зависти просто сдохнут”, - сказал Фомин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Фомин война с Россией Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 12:38
Очень правильно сказано... Как сказал Кошевой про Крым:"Пусть на время цвета перекрасили, но никогда он не станет рашей"...Эти же слова подходят сейчас для других областей, в которых временно путешествуют рашисты (Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Херсон, Мариуполь и др.)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...