Нападающий Металлиста: У нас все будет еще лучше, а россияне от зависти просто сдохнут

Нападающий харьковского "Металлиста" Руслан Фомин рассказал, как его семья выбиралась из Харькова, а также прокомментировал свое отношение к россиянам:

“Моя мама, теща, моя семья, жена с ребенком жили в подвале. Там они спали и ели. Боженька помог, что удалось выехать как раз в тот день, когда на площадь прилетела ракета. Это было 2 марта на мой день рождения. Я просил Бога, чтобы моим лучшим подарком было то, что моя семья с родителями уехали.

Русских даже орками не назовешь. Сложно даже какое-нибудь слово подобрать, чтобы описать то, что они делали в Буче и делают сейчас. Все эти годы они безумствовали от зависти, какая у нас цветущая страна, как мы цвели, процветаем и будем процветать. У нас все будет еще лучше, а они от зависти просто сдохнут”, - сказал Фомин.