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Почти вся команда клуба Первой лиги приняла присягу и вступила в ряды ВСУ

Первая лига
(7 голосов)

Будут теперь защищать Украину

Почти вся команда клуба Первой лиги приняла присягу и вступила в ряды ВСУ

Скриншот Футбол 1/2/3

Новина українською

14 игроков первой команды ивано-франковского "Прикарпатья" приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Футбол NEWS.

Это впервые произошло с начала войны, когда команда самостоятельно решила мобилизоваться.

“Был определенный страх того, чтобы здесь не мешать. В армии профессионалы своего дела они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района: он будет только мешать. Так же и взять футболиста в армию, который ничего не умеет. Именно это сдерживало, чтобы не быть лишним, не мешать.

Но когда нам объяснили, что нас будут готовить постепенно, дадут все азы, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли такое решение и вступили в ВСУ. Нас уже познакомили с автоматом, научили его разбирать, чистить, стрелять. Так что всему постепенно учимся”, - сказал нападающий Василий Цюцюра.

Отметим, что "Прикарпатье" завершило первую половину сезона на седьмой позиции в турнирной таблице Первой лиги Украины.

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В статье: война с Россией Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.04.2022 в 17:37
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