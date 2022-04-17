Почти вся команда клуба Первой лиги приняла присягу и вступила в ряды ВСУ

14 игроков первой команды ивано-франковского "Прикарпатья" приняли присягу на верность украинскому народу и вступили в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Футбол NEWS.

Это впервые произошло с начала войны, когда команда самостоятельно решила мобилизоваться.

“Был определенный страх того, чтобы здесь не мешать. В армии профессионалы своего дела они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района: он будет только мешать. Так же и взять футболиста в армию, который ничего не умеет. Именно это сдерживало, чтобы не быть лишним, не мешать.

Но когда нам объяснили, что нас будут готовить постепенно, дадут все азы, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли такое решение и вступили в ВСУ. Нас уже познакомили с автоматом, научили его разбирать, чистить, стрелять. Так что всему постепенно учимся”, - сказал нападающий Василий Цюцюра.