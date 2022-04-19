Худжамов: Классно, что потопили "москву" украинским оружием

Экс-голкипер "Мариуполя", а ныне тренер вратарей в "Полесье" Рустам Худжамов высказался о силе и профессионализме украинской армии.

"Я никогда не сомневался в нашей армии и наших добровольцах, общаясь много с ребятами из Азова. Так получилось, что основа Азова с начала войны 2014-го года – это ультрасы. У меня были неплохие отношения с ультрас "Мариуполя" и "Металлиста", в принципе, с теми командами, где я играл. Я понимал, что нас защищает профессиональная армия, которая может надавать по зубам очень качественно.

Классно, что потопили "москву". Очень символично. Очень классно, что это было сделано украинским оружием, во что не могут поверить за поребриком. Совершенно никак. Они думают, что мы ничего не умеем в Украине. Но если сравнить, то у нас креативных людей, которые производят украинские продукты, в разы больше. россия не производит ничего, кроме смерти и оружия. Они ничего не могут. Они умеют воровать и убивать. Поэтому, с одной стороны, это классно, но есть понимание, что каждый день гибнут мирные люди и военные. В Мариуполе там катастрофа, со всеми городами вокруг Киева.