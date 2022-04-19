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Стоил дороже миллиона. Зимний новичок Металлиста нашел себе новый клуб

Первая лига
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Вероятно, в Харькове его не будет

Стоил дороже миллиона. Зимний новичок Металлиста нашел себе новый клуб

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Перволиговый "Металлист" зимой заплатил больше одного миллиона за бразильца Давида. Однако из-за войны он вряд ли сыграет за харьковчан.

По данным иностранного журналиста Вене Касагранде, Давид будет играть за "Ред Булл Брагантино". Детали перехода пока неизвестны. Форварду осталось пройти медосмотр.

Ранее сообщалось, что "Металлист" еще не расплатился за трансфер Давида.

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В статье: Давид Металлист (Харьков)
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