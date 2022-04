Стоил дороже миллиона. Зимний новичок Металлиста нашел себе новый клуб

Перволиговый "Металлист" зимой заплатил больше одного миллиона за бразильца Давида. Однако из-за войны он вряд ли сыграет за харьковчан.

По данным иностранного журналиста Вене Касагранде, Давид будет играть за "Ред Булл Брагантино". Детали перехода пока неизвестны. Форварду осталось пройти медосмотр.

David, vendido pelo Vitória ao Metalist neste ano, está perto de assinar com o Red Bull Bragantino. O jovem, que por pouco não fechou com o Athletico, chegará em breve em Bragança para realizar exames. O atacante rescindiu com o Metalist antes de fechar a janela. pic.twitter.com/gaAsHmJ2Q1