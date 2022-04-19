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Стоил дороже миллиона. Зимний новичок Металлиста нашел себе новый клуб
Вероятно, в Харькове его не будет
Фото: ФК Металлист
Перволиговый "Металлист" зимой заплатил больше одного миллиона за бразильца Давида. Однако из-за войны он вряд ли сыграет за харьковчан.
По данным иностранного журналиста Вене Касагранде, Давид будет играть за "Ред Булл Брагантино". Детали перехода пока неизвестны. Форварду осталось пройти медосмотр.
David, vendido pelo Vitória ao Metalist neste ano, está perto de assinar com o Red Bull Bragantino. O jovem, que por pouco não fechou com o Athletico, chegará em breve em Bragança para realizar exames. O atacante rescindiu com o Metalist antes de fechar a janela. pic.twitter.com/gaAsHmJ2Q1— Venê Casagrande (@venecasagrande) April 18, 2022
Ранее сообщалось, что "Металлист" еще не
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