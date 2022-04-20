Худжамов: Президент Полесья работает на страну, ещё и футболистов не бросил

Тренер вратарей "Полесья" Рустам Худжамов сообщил, что футболисты житомирской команды получают выплаты даже во время войны в стране.

"Конечно, что не в таком объеме, как было до войны, но футболисты получают выплаты.

Президенту здесь только можно поаплодировать. Он мало того, что работает на страну так, что дай Бог, еще и футболистам помогает – не бросил. Это, пожалуй, единственный президент из тех, которых я знаю, кто так делает", — сказал Худжамов в интервью программе "Денисов TIME. Война".