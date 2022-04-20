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Худжамов: Президент Полесья работает на страну, ещё и футболистов не бросил
Игроки житомирской команды получают выплаты даже во время войны
Фото: ФК Полесье
Тренер вратарей "Полесья" Рустам Худжамов сообщил, что футболисты житомирской команды получают выплаты даже во время войны в стране.
"Конечно, что не в таком объеме, как было до войны, но футболисты получают выплаты.
Президенту здесь только можно поаплодировать. Он мало того, что работает на страну так, что дай Бог, еще и футболистам помогает – не бросил. Это, пожалуй, единственный президент из тех, которых я знаю, кто так делает", — сказал Худжамов в интервью программе "Денисов TIME. Война".
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