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В Испании не прижился? Зимний новичок Металлиста уехал в Казахстан

Первая лига
(1 голосов)

В состав 11-й команды

В Испании не прижился? Зимний новичок Металлиста уехал в Казахстан

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно была информация, что форвард "Металлиста" Артур Мурза будет играть в Испании. Тогда его новым клубом называли "Ла Нусию".

Однако, судя по всему, в Испании он не прижился. Сегодня стало известно, что Артур продолжит карьеру в "Кызыл-Жар". Сейчас клуб идет на 11-м месте в чемпионате Казахстана.

Стоит напомнить, что Мурза пополнил состав "Металлиста" зимой 2022-го, не успев дебютировать официально. Ранее играл за "Оболонь".

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В статье: Артур Мурза Металлист (Харьков)
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