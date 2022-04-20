В Испании не прижился? Зимний новичок Металлиста уехал в Казахстан

Не так давно была информация, что форвард "Металлиста" Артур Мурза будет играть в Испании. Тогда его новым клубом называли "Ла Нусию".

Однако, судя по всему, в Испании он не прижился. Сегодня стало известно, что Артур продолжит карьеру в "Кызыл-Жар". Сейчас клуб идет на 11-м месте в чемпионате Казахстана.

Стоит напомнить, что Мурза пополнил состав "Металлиста" зимой 2022-го, не успев дебютировать официально. Ранее играл за "Оболонь".