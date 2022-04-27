Сезон Первой и Второй лиги Украины по футболу будет завершен досрочно

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что сезон в Первой и Второй украинских лигах, подобно УПЛ, также будет завершен досрочно.

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"Решение единогласно, единодушно [о досрочном завершении сезона УПЛ]. Я считаю, что клубы приняли свое решение, которое будет утверждено Исполкомом УАФ.

Оно актуально, потому что продлен срок военного положения. А после завершения военного положения уже не было бы времени для продолжения этого чемпионата.

Мы примем это решение, когда к нам придет протокол. Такое же решение будет у ПФЛ, о завершении чемпионатов в Первой и Второй лиге", - заявил Павелко.

Будет ли происходить смена клубов между лигами – неизвестно.