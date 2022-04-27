Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сезон Первой и Второй лиги Украины по футболу будет завершен досрочно
Об этом заявил президент УАФ
фото - ФК Металіст 1925
Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что сезон в Первой и Второй украинских лигах, подобно УПЛ, также будет завершен досрочно.
"Решение единогласно, единодушно [о досрочном завершении сезона УПЛ]. Я считаю, что клубы приняли свое решение, которое будет утверждено Исполкомом УАФ.
Оно актуально, потому что продлен срок военного положения. А после завершения военного положения уже не было бы времени для продолжения этого чемпионата.
Мы примем это решение, когда к нам придет протокол. Такое же решение будет у ПФЛ, о завершении чемпионатов в Первой и Второй лиге", - заявил Павелко.
Будет ли происходить смена клубов между лигами – неизвестно.
Популярное сейчас
- По-моєму, чувак, нас кинули. песков прокомментировал обмен медведчука на украинских военных
- Украинские военные нанесли удар по позициям врага на Змеином
- Зинченко получил хорошую оценку за матч с Реалом в Лиге чемпионов
- Динамо назвало сумму, которую удалось собрать на матче с Боруссией
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО