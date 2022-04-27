  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Сезон Первой и Второй лиги Украины по футболу будет завершен досрочно
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон Первой и Второй лиги Украины по футболу будет завершен досрочно

Первая лига
Обновлено
(4 голосов)

Об этом заявил президент УАФ

Сезон Первой и Второй лиги Украины по футболу будет завершен досрочно

фото - ФК Металіст 1925

UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что сезон в Первой и Второй украинских лигах, подобно УПЛ, также будет завершен досрочно.

Читайте такжеОфициально: Чемпионат Украины не будет доигран

"Решение единогласно, единодушно [о досрочном завершении сезона УПЛ]. Я считаю, что клубы приняли свое решение, которое будет утверждено Исполкомом УАФ.

Оно актуально, потому что продлен срок военного положения. А после завершения военного положения уже не было бы времени для продолжения этого чемпионата.

Мы примем это решение, когда к нам придет протокол. Такое же решение будет у ПФЛ, о завершении чемпионатов в Первой и Второй лиге", - заявил Павелко.

Будет ли происходить смена клубов между лигами – неизвестно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ Андрей Павелко
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде