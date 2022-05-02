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Лишился авто и не может покинуть город. Тренер Краматорска прячется в подвале
Специалист вынужден скрываться от постоянных обстрелов
Фото: ФК Краматорск
Ассистент главного тренера "Краматорска" Александр Мальцев не смог вовремя уехать из родного Рубежного, где сейчас ведутся ожесточенные бои.
Об этом сообщает Footboom.
По информации источника, его автомобиль разбомбили и он фактически застрял в этом населенном пункте. Также сообщается, что специалист вынужден скрываться от постоянных обстрелов в подвале жилого дома.
В Рубежном на Луганщине продолжаются бои за контроль над городом.
Напомним, что ФК "Краматорск" выступает в Первой лиге. Стоит добавить, что главный тренер украинского клуба успел выехать вместе с семьей в Ивано-Франковск.
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