Лишился авто и не может покинуть город. Тренер Краматорска прячется в подвале

Ассистент главного тренера "Краматорска" Александр Мальцев не смог вовремя уехать из родного Рубежного, где сейчас ведутся ожесточенные бои.

Об этом сообщает Footboom.

По информации источника, его автомобиль разбомбили и он фактически застрял в этом населенном пункте. Также сообщается, что специалист вынужден скрываться от постоянных обстрелов в подвале жилого дома.

В Рубежном на Луганщине продолжаются бои за контроль над городом.

Напомним, что ФК "Краматорск" выступает в Первой лиге. Стоит добавить, что главный тренер украинского клуба успел выехать вместе с семьей в Ивано-Франковск.