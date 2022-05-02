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Лишился авто и не может покинуть город. Тренер Краматорска прячется в подвале

Первая лига
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Специалист вынужден скрываться от постоянных обстрелов

Лишился авто и не может покинуть город. Тренер Краматорска прячется в подвале

Фото: ФК Краматорск

Новина українською

Ассистент главного тренера "Краматорска" Александр Мальцев не смог вовремя уехать из родного Рубежного, где сейчас ведутся ожесточенные бои.

Об этом сообщает Footboom.

По информации источника, его автомобиль разбомбили и он фактически застрял в этом населенном пункте. Также сообщается, что специалист вынужден скрываться от постоянных обстрелов в подвале жилого дома.

В Рубежном на Луганщине продолжаются бои за контроль над городом.

Напомним, что ФК "Краматорск" выступает в Первой лиге. Стоит добавить, что главный тренер украинского клуба успел выехать вместе с семьей в Ивано-Франковск.

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В статье: ФК Краматорск Александр Мальцев
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Источник:
Footboom

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