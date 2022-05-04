Хватало молодежи. Две перволиговые команды провели товарищеский матч

"Горняк-Спорт" и "Кремень" сыграли в Горишних Плавнях товарищеский матч. Об этом передает пресс-служба хозяев.

Эти команды-соседи должны были сыграть в марте в первой официальной игре второй части чемпионата Украины в Первой лиге. Но хорошо знакомым соперникам не суждено было встретиться и продолжить выступления в чемпионате, прекращенном из-за военных действий в Украине из-за российской агрессии.

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Составы команд были совсем непохожи на те, которыми команды еще до войны проводили контрольные матчи. Особенно много молодых игроков собственной школы было в составе "Горняка-Спорт".

Победу одержал "Кремень", забив трижды. На счету команды Жабченко один точный удар.