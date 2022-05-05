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Президент ПФЛ: Пока нет официальной информации об исчезновении клубов
Пока только слухи
Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, есть ли клубы, которые прекратили существование.
– Официальную информацию нам пока не предоставили. Слухи есть, но давайте ждать официальной информации. Надеюсь, что ситуация улучшится, и клубы смогут возобновить свою работу.
– Правда ли, что "Яруд" (Мариуполь) продолжит выступления как "Олимпик" (Донецк)?
– Я знаю, что до начала полномасштабной агрессии россии против Украины были такие встречи и переговоры. Сейчас я не могу сказать, будет ли так.
В первую очередь, я хочу поблагодарить президента "Яруда" Александра Ярошенко, который смог вывезти игроков футбольного клуба, занимался эвакуацией женской команды и, насколько я знаю, помогал юношам ФК "Мариуполь" эвакуироваться.
Сейчас он занят тем, что оказывает и в дальнейшем помощь в эвакуации и медицинскую тоже, всем жителям Мариуполя и членам клуба.
– Что будет с любительским футболом в Украине и разных областях? Где начнутся чемпионаты?
– Я уверен, что футбол был, есть и будет. Чемпионаты начнутся. Может быть, не в тех количествах и не в тех видах, какими они были до войны. У нас любят играть и заниматься футболом. Думаю, что в ближайшее время все будут играть в футбол под мирным небом, наслаждаться жизнью и футболом, – сказал Каденко.
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