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Каденко: Будем обращаться в УПЛ, чтобы лидеры Первой лиги поднялись в элиту

Первая лига
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О планах ПФЛ на будущий сезон

Каденко: Будем обращаться в УПЛ, чтобы лидеры Первой лиги поднялись в элиту

Скриншот: XSPORT

UA-Футбол
Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о том, как клубы могут играть в следующем сезоне.

"Мы провели совещание в Первой лиге и Второй лиги. В первую очередь было принято решение о том, что мы не можем завершить чемпионат как в Первой лиге, так и во Второй лиге. Приняли решение определить места в турнирной таблице согласно местам, которые команды занимали после последнего тура (29 ноября) и к началу войны рф против Украины.

Приняли решение создать рабочую группу относительно отработки вопросов переходов между лигами. В том числе будем обращаться у УПЛ, чтобы наши клубы, которые заняли первое и второе место, возможно, и третье с четвертым, имели возможность принимать участие в соревнованиях УПЛ.

Ситуация по обмену между Первой и Второй лигами? Мы общались, и я уверен, что мы вместе найдем общее и оптимальное решение для всех, чтобы клубы, которые получили право подняться с Второй в Первую лигу, чтобы они это право получили и принимали участие в чемпионате Первой лиги. Также будем думать, как сохранить как можно больше команд, которые есть в Первой лиге.

Сейчас нет прямой угрозы существования клубов. Есть некоторые проблемные моменты в двух клубах Первой лиги. Верю, что они в дальнейшем будут существовать и развивать украинский футбол. Есть также проблемы в шести клубах Второй лиги.

Все клубы высказали готовность начинать новый сезон. Также приняли решение с 16-17 мая до 30 мая провести работу и быть со всеми на контакте, узнать ситуацию в клубах и разрабатывать форматы соревнований", - заявил Каденко.

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В статье: Александр Каденко
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.05.2022 в 20:56
война какой футбол --иди в окопы--живём одним днём
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