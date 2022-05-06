СМИ: В зоне риска два клуба УПЛ. Оболонь думает о повышение в классе

Если новый сезон украинской Премьер-лиги начнется, то лига может недосчитаться нескольких клубов.

По информации ТаТоТаке, в зоне риска находятся "Мариуполь" и "Десна. У этих клубов наименьшие шансы вернуться к жизни. Город Мариуполь сейчас находится под оккупацией и практически весь разрушен российскими военными. "Десна" еще до начала войны имела финансовые проблемы, а после бомбардировок Чернигова осталась без тренировочной базы и стадиона.

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Отмечается, что в свою очередь, заявку на участие в УПЛ могут подать лидеры Первой лиги - "Металлист", "Кривбасс", а также "Оболонь". Киевляне, которые идут 4-ми в таблице, рассматривают такую возможность.