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Собрали больше ста тысяч. Перволиговый коллектив провел благотворительный матч
Оказывается, можно и не заграницей
Фото: ФК Прикарпатье
В воскресенье, 8 мая, прошел благотворительный матч для помощи Вооруженным силам Украины. Об этом передает сайт "Прикарпатья".
Один из лидеров любительского чемпионата Ивано-Франковской области ФК "Ольховцы" встретился с перволиговым "Прикарпатье". Товарищеская встреча показалась довольно результативной, где победу со счетом 7:3 одержали "зелено-желтые".
Впрочем, главный результат – собрано 57 тысяч гривен для нужд 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. ППА "Ольховцы" удвоит эту сумму для приобретения автомобиля для наших защитников.
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