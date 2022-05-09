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Собрали больше ста тысяч. Перволиговый коллектив провел благотворительный матч

Первая лига
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Оказывается, можно и не заграницей

Собрали больше ста тысяч. Перволиговый коллектив провел благотворительный матч

Фото: ФК Прикарпатье

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 8 мая, прошел благотворительный матч для помощи Вооруженным силам Украины. Об этом передает сайт "Прикарпатья".

Один из лидеров любительского чемпионата Ивано-Франковской области ФК "Ольховцы" встретился с перволиговым "Прикарпатье". Товарищеская встреча показалась довольно результативной, где победу со счетом 7:3 одержали "зелено-желтые".

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Впрочем, главный результат – собрано 57 тысяч гривен для нужд 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. ППА "Ольховцы" удвоит эту сумму для приобретения автомобиля для наших защитников.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
ФК Прикарпатья

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