ПФЛ Украины отмечает 26-ю годовщину со дня основания

Сегодня, 26 мая исполняется 26 лет ПФЛ - именно в этот день в 1986 году состоялась учредительная конференция нелюбительских клубов Украины, на которой и было принято решение о создании объединения профессионалов.

Президент организации Александр Каденко обратился к общественности по случаю дня основания.

"В этот день 1996 года руководство отечественного футбола и представители профессиональных клубов страны основали организацию, на плечи которой легла забота о всеукраинских футбольных соревнованиях с их участием. Появление Профессиональной футбольной лиги было требованием времени. А список участников соревнований за все годы существования ПФЛ - наша особая гордость! Именно в соревнованиях под эгидой ПФЛ долгое время закаляли мастерство клубы-участники еврокубков, игроки сборных команд Украины, мастера тренерского цеха. И сейчас ПФЛ, проводя соревнования в двух лигах, является важной составляющей украинского футбола!

Сейчас, в дни, когда уже три месяца идет героическая оборона Украины в борьбе с рашистскими захватчиками, отечественный футбол объединен в совместной работе для победы нашего отечества. Многие игроки, сотрудники и руководители клубов по соревнованиям ПФЛ перешли в ряды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны и с оружием в руках защищая родину и вносят свой посильный вклад в волонтерскую работу, поддержку ВСУ и терробороны, чтобы приблизить момент победы Украины.

Верим, что уже скоро Украина будет праздновать победу, ведь наше государство лучшее, наши люди непобедимы и объединены в своем патриотизме, а демократическое общество мира едино в поддержке Украины.

Верим, что совсем скоро футбольные соревнования снова станут отдушиной для украинцев, как это было до войны. Поэтому, поздравляя футбольное сообщество Украины с 26-летием ПФЛ Украины, мы желаем нам всем скорейшей победы и возобновления чемпионатов Украины по всем видам спорта!", - сказал Каденко.