"Мы готовы в любой стране играть". В Кривбассе оценили старт сезона УПЛ

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о планах команды на будущее.

"Мы знаем, что хотят начать сезон, чтобы потом у нас не было проблем с чемпионатом и еврокубками. Как это будет - не знаю. Идеально играть и работать в Украине, но это решает УПЛ и УАФ. И "Кривбасс" готов к любому варианту. С уходом основных легионеров у наших грандов чемпионат, возможно, где-то выровняется.

Возможно, будет хорошая конкуренция. Первый круг, возможно, стоит провести в Турции, Словакии или Польше. Мы готовы в любой стране играть".

"80% игроков мы отдавали в аренды, все находятся в тренировочном процессе. Некоторые работают в Кривом Роге", - сказал Бабич.