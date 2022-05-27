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"Мы готовы в любой стране играть". В Кривбассе оценили старт сезона УПЛ
Сегодня состоится встреча, на которой решится судьба следующего сезона
Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич рассказал о планах команды на будущее.
"Мы знаем, что хотят начать сезон, чтобы потом у нас не было проблем с чемпионатом и еврокубками. Как это будет - не знаю. Идеально играть и работать в Украине, но это решает УПЛ и УАФ. И "Кривбасс" готов к любому варианту. С уходом основных легионеров у наших грандов чемпионат, возможно, где-то выровняется.
Возможно, будет хорошая конкуренция. Первый круг, возможно, стоит провести в Турции, Словакии или Польше. Мы готовы в любой стране играть".
"80% игроков мы отдавали в аренды, все находятся в тренировочном процессе. Некоторые работают в Кривом Роге", - сказал Бабич.
Напомним, что сегодня, 27 мая должна состояться встреча представителей всех клубов УПЛ и клубов, претендующих на повышение в классе, а также руководства УАФ и ПФЛ.
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