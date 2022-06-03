Металлист покинул специалист по физподготовке, ранее работавший с Маркевичем

Специалист по физподготовке Мишель Хуфф, еще ранее работавший в тренерском штабе Мирона Маркевича, покидает харьковский "Металлист".

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Хочу сообщить моим друзьям, что я закончил 01.06 мою контрактную связь с "Металлистом" из Украины. Непростое решение для меня и для клуба, потому что война - это нечто сюрреалистическое в наше время. Я буду продолжать свой путь в футболе, несмотря на последствия того, что это событие мешает и будет мешать профессиональным проектам, которые у меня были с клубом, как желание оказаться в европейских соревнованиях за короткий период времени. Клуб следует своему пути, как и киевское "Динамо" и "Шахтер".

Хочу поблагодарить президента клуба Александра Ярославского, который был очень рад моему возвращению, символом чего стали крепкие объятия в первой игре после моего возвращения. Вице-президенту Евгению Красникову, ответственному за возобновление работы клуба после 5 лет бездействия, который всегда доверял моей работе, и моему соратнику Жадеру, который сделал все для моего возвращения в клуб в сентябре 2021 года.

Надеюсь, что эта война скоро закончится, потому что человечество не заслужило такой глупости! В конце концов, мы живем после пандемии. Позитивные мысли украинским друзьям, которые у меня там есть, и мои искренние соболезнования членам семей, потерявшим своих близких в этой трагической битве, которая нанесет неизмеримую травму многим поколениям в Восточной Европе", - написал он.