Вернидуб близок к заключению контракта с украинским клубом - СМИ

Сегодня стало известно, что Юрий Вернидуб официально покинул должность главного тренера "Шерифа".

Впрочем, у 56-летнего специалиста уже есть вариант продолжения карьеры в Украине. Как сообщает Sport Arena, Вернидуб близок к заключению контракта с "Кривбассом". По информации источника, наставник уже побывал в Кривом Роге, где обсудил с руководством клуба возможное сотрудничество.

Стороны близки к тому, чтобы договориться по контракту.

На данный момент тренировочным процессом руководит бывший главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько, под руководством которого команда начинала прошлый сезон.

Напомним, "Кривбасс" вышел в Украинскую Премьер-лигу, занял второе место в Первой лиге (минувший сезон был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжению в Украину).