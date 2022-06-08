Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб близок к заключению контракта с украинским клубом - СМИ
Тренер уже виделся с руководством клуба
Фото: ФК Шериф
Сегодня стало известно, что Юрий Вернидуб официально покинул должность главного тренера "Шерифа".
Впрочем, у 56-летнего специалиста уже есть вариант продолжения карьеры в Украине. Как сообщает Sport Arena, Вернидуб близок к заключению контракта с "Кривбассом". По информации источника, наставник уже побывал в Кривом Роге, где обсудил с руководством клуба возможное сотрудничество.
Стороны близки к тому, чтобы договориться по контракту.
На данный момент тренировочным процессом руководит бывший главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько, под руководством которого команда начинала прошлый сезон.
Напомним, "Кривбасс" вышел в Украинскую Премьер-лигу, занял второе место в Первой лиге (минувший сезон был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжению в Украину).
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины
- Вернидуб может заменить Бабича на посту тренера Кривбасса
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру