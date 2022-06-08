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Вернидуб близок к заключению контракта с украинским клубом - СМИ

Первая лига
(3 голосов)

Тренер уже виделся с руководством клуба

Вернидуб близок к заключению контракта с украинским клубом - СМИ

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Сегодня стало известно, что Юрий Вернидуб официально покинул должность главного тренера "Шерифа".

Впрочем, у 56-летнего специалиста уже есть вариант продолжения карьеры в Украине. Как сообщает Sport Arena, Вернидуб близок к заключению контракта с "Кривбассом". По информации источника, наставник уже побывал в Кривом Роге, где обсудил с руководством клуба возможное сотрудничество.

Стороны близки к тому, чтобы договориться по контракту.

На данный момент тренировочным процессом руководит бывший главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько, под руководством которого команда начинала прошлый сезон.

Напомним, "Кривбасс" вышел в Украинскую Премьер-лигу, занял второе место в Первой лиге (минувший сезон был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжению в Украину).

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 21:06
Вернидуб а как насчёт ШД--там по круче
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Весела Дача (Кривий Ріг)
08.06.2022 в 21:04
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