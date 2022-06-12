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Худжамов: Уверен, что Полесье могло бы выйти в УПЛ

Первая лига
(2 голосов)

Экс-вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" верит в свой нынешний клуб

Худжамов: Уверен, что Полесье могло бы выйти в УПЛ

Фото: instagram.com/rustam_khudzhamov

Новина українською

Тренер вратарей житомирского "Полесья" Рустам Худжамов дал комментарий о проведении следующего сезона УПЛ и Первой лиги:

"Во-первых, проведение чемпионатов в Украине – это опасно. Когда прошла такая информация, прилетели 6 ракет в Киев. Я с одной стороны понимаю это, чтобы показать всему миру еще раз несокрушимый дух украинцев, что они могут играть при таких условиях. Но опасность есть предостережение.

Конечно всем хочется, чтобы чемпионат возобновился. Но имеем такую ​​ситуацию, что будет сложновато. Я скажу так, мое мнение – нужно проводить. Но где и как проводить – решать не мне.

С нашим складом можно рассчитывать на многое. А еще есть солидное поведение президента клуба, который не покинул команду, сохранил всех. Это даже не о финансах, а о возможном отношении футболистов в будущем. У "Полесья" есть перспективы, есть куда расти. Мы способны выполнять задачи разной сложности.

После 2014 все команды, которые заходили из Первой лиги, показывали довольно неплохой футбол. Уверен, что "Полесье" могло бы выйти в УПЛ. Мы зацепились бы за плей-офф 100%. Да, было бы, возможно, тяжело. Хочешь – не хочешь, можешь – не можешь, но тебе не дают набрать порой необходимое количество пунктов. Потому что кто-то со стороны с неплохим пакетом денег может помешать", – сказал Худжамов.

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В статье: Рустам Худжамов Полесье (Житомир)
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