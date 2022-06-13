Худжамов: Некоторые представители Полесья хотели ехать воевать

Тренер вратарей житомирского "Полесья" Рустам Худжамов рассказал о деятельности клуба во время войны.

– Как футболисты "Полесья" реагировали в первые дни войны?

– Конечно, это был шок для всех. Да, ожидали, что будет вторжение, но что будет... Почему-то думали, почему-то надеялись, что такого с нами и страной не будет.

Все были полностью растеряны. Кто-то хотел ехать воевать. Но мы поговорили и спросили: "Ну, а кто из нас умеет стрелять? Взаимодействовать в военных звеньях? Чем мы там поможем?". Мы можем, в принципе, приносить пользу в другой сфере. Так и пытались там работать.

– Благотворительные матчи – это о сборе средств или также о привлечении внимания к ситуации?

– Это все вместе. Нельзя отделить. Вот несколько дней назад прошла информация, что запросы в интернете о войне снизились в несколько раз. Люди устают от войны. Было ясно, что такое произойдет, что люди не перестанут помогать, но немного устанут.

Нашей миссией был именно сбор средств, привлечение внимания. Чем-то помогать военным или уже пострадавшим от вторжения. Считаю, что это было правильно, – сказал Худжамов.