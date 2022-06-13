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Худжамов: Некоторые представители Полесья хотели ехать воевать
Житомирский клуб занимается сбором средств ВСУ и мирным жителям
Фото: ФК Полесье
Тренер вратарей житомирского "Полесья" Рустам Худжамов рассказал о деятельности клуба во время войны.
– Как футболисты "Полесья" реагировали в первые дни войны?
– Конечно, это был шок для всех. Да, ожидали, что будет вторжение, но что будет... Почему-то думали, почему-то надеялись, что такого с нами и страной не будет.
Все были полностью растеряны. Кто-то хотел ехать воевать. Но мы поговорили и спросили: "Ну, а кто из нас умеет стрелять? Взаимодействовать в военных звеньях? Чем мы там поможем?". Мы можем, в принципе, приносить пользу в другой сфере. Так и пытались там работать.
– Благотворительные матчи – это о сборе средств или также о привлечении внимания к ситуации?
– Это все вместе. Нельзя отделить. Вот несколько дней назад прошла информация, что запросы в интернете о войне снизились в несколько раз. Люди устают от войны. Было ясно, что такое произойдет, что люди не перестанут помогать, но немного устанут.
Нашей миссией был именно сбор средств, привлечение внимания. Чем-то помогать военным или уже пострадавшим от вторжения. Считаю, что это было правильно, – сказал Худжамов.
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