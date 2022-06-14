"УПЛ унизила нас". Директо Оболони - о решении не проводить стыковые матчи

Директор "Оболони" Александр Ризниченко недоволен тем фактом, что УПЛ решила не проводить стыковые матчи за право попасть в высший дивизион.

"Руководство УПЛ сказало мне, что в новом сезоне будет принимать участие 16 клубов. Вопрос расширения формата не рассматривается. Оболонь не принимала участия в обсуждении данных моментов. Мне кажется, что нас просто унизили в данной ситуации.

Мы обращались в УПЛ с вопросом о переходных матчах. Кроме того, клуб разработал два варианта проведения чемпионата из 18 команд и подал их руководству УПЛ и ПФЛ.

В следующем сезоне в высшую лигу планируют возвращаться "Десна" и "Мариуполь". Они займут места 15 и 16 команд в турнирной таблице по итогам ближайшего чемпионата. Зачем тогда играть в ПФЛ, если ни одна из команд не сможет рассчитывать на повышение в классе?", - заявил Ризниченко.

Напомним, что напрямую из Первой лиги в вышку зашли две команды - "Металлист" и "Кривбасс".