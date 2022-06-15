Кривбасс начнёт подготовку к новому сезону УПЛ на следующей неделе

ФК "Кривбасс" начнет подготовку к новому сезону чемпионата Украины 21 июня. Футболисты команды соберутся в Кривом Роге, сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что пока неизвестно, кто будет главным тренером криворожцев в следующем сезона. Напомним, в начале июня "Кривбасс" не стал продлевать контракт с наставником Александром Бабичем.

Главный претендент на эту должность - бывший тренер "Зари" и "Шерифа" Юрий Вернидуб. Ранее СМИ писали, что специалист близок к заключению контракта с "Кривбассом" и уже провел переговоры с руководством клуба.

Напомним, "Кривбасс" занял второе место в Первой лиге и вышел в УПЛ.