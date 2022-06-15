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Красников: У Ярославского сейчас хватает забот, он доверил мне управление Металлистом
Но он полностью в теме всех вопросов
Фото: ФК Металлист
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников высказался о нынешней роли в клубе президента харьковчан Александра Ярославского.
— У Александра Владиленовича сейчас хватает своих забот, и он доверил мне управление "Металлистом". Но он полностью в теме всех вопросов и продолжает финансировать клуб. У нас все идет по плану.
— В прессе была информация, что Ярославский охладел к футболу. Это правда?
— Сейчас столько всего пишут, что не хочется даже комментировать. Александр Владиленович не охладел к футболу, главное — чтобы у него никто не отбивал желание.
— Бюджет на новый сезон уже сформирован?
— Мы уже прикидываем бюджет, но полностью сформируем его, когда станет известно время и место проведения чемпионата и его длительность. Когда будут ответы на эти вопросы, от этого и будем отталкиваться.
— Какая у "Металлиста" будет стоять цель на новый сезон в УПЛ?
— Изначально стояла цель занять место, позволяющее выступать в еврокубках, но война внесла свои коррективы. Мы - новички, первый год будем играть в УПЛ, у нас молодая команда, поэтому сейчас задача только одна — играть в футбол, а по ходу уже разберемся, - сказал Красников.
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