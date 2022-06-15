Красников: Скорее всего, легионеры Металлиста останутся в арендах

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, как харьковская команда будет готовиться к старту сезону УПЛ-2022/2023.

— Расскажите, где сейчас команда?

— Сегодня под руководством Александра Кучера стартовал сбор "Металлиста" в Турции. 19 июня у "Металлиста" запланирован спарринг с Ираном U-19, а 25 июня сыграем с "Ботевом".

Также мы ведем переговоры о проведении еще ряда встреч. Программа сборов уже разработана, с этим всё в порядке.

— Всех игроков удалось собрать?

— Все украинцы на месте, скоро должны подъехать Романюк и Федорив. Легионеры по-прежнему находятся в арендах.

— Что будет в дальнейшем с легионерами, уже есть какая-то конкретика?

— Пока мы еще не разговаривали на эту тему. Все зависит от ситуации в стране и где будет проводиться чемпионат. Скорее всего, мы оставим их в арендах и будем играть украинцами. Хотя всё может поменяться в любую минуту.

— Как планируете работу на трансферном рынке?

— Работа в этом плане ведется. Разговариваем с украинскими игроками, способными усилить нашу команду, но до переговоров дело еще не дошло. Возможно, новички подъедут на сбор в Турцию.

— Вы не думали продать легионеров, чтобы заработать, как это делает "Шахтер"?

— Мы только создаем эту команду, по крупицам собирали ребят, и распродавать игроков с нашей стороны и по отношению к болельщикам будет неправильно. Возможно, если поступит достойное предложение, то мы кого-то и продадим, но пока предложений нет, - резюмировал Красников.