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Полузащитник клуба Первой лиги с оружием в руках отправился на фронт

Первая лига
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Футболист защищает Украину от российского вторжения

Полузащитник клуба Первой лиги с оружием в руках отправился на фронт

Фото: facebook.com/fcakr55

Новина українською

Левый полузащитник ФК "Краматорск" Павел Похитайло взял в руки оружие и пошел защищать Украину от российского вторжения.

26-летний футболист служит в рядах спецподразделения KRAKEN, сообщает клубная пресс-служба.

С начала полномасштабной войны Павел присоединился к волонтерской деятельности и уже вскоре с оружием отправился на фронт, чтобы встать на защиту родной страны от российских захватчиков.

Полузащитник клуба Первой лиги с оружием в руках отправился на фронт - изображение 1

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В статье: ФК Краматорск война с Россией
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