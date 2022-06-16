Полузащитник клуба Первой лиги с оружием в руках отправился на фронт

Левый полузащитник ФК "Краматорск" Павел Похитайло взял в руки оружие и пошел защищать Украину от российского вторжения.

26-летний футболист служит в рядах спецподразделения KRAKEN, сообщает клубная пресс-служба.

С начала полномасштабной войны Павел присоединился к волонтерской деятельности и уже вскоре с оружием отправился на фронт, чтобы встать на защиту родной страны от российских захватчиков.