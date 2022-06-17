С Гладким и другими игроками Зари. Запорожский Металлург приступил к тренировкам

Запорожский "Металлург" начал подготовку к новому сезону. Об этом говорится в заявлении пресс-служба клуба.

Пока команда будет собираться дважды в неделю. Полноценный цикл подготовки стартует 11-го июля. Судя по всему, проходить он будет в Запорожье.

Вместе с игроками "Металлурга" сейчас работают некоторые представители "Зари", которые остались в Запорожье. Речь идет о Гладком, Мацапуре и Алибокове.

В следующем сезона запорожский "Металлург" будет принимать участие в Первой лиге.