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С Гладким и другими игроками Зари. Запорожский Металлург приступил к тренировкам
Будут играть в Первой лиги
Фото: ФК Металлург Запорожье
Запорожский "Металлург" начал подготовку к новому сезону. Об этом говорится в заявлении пресс-служба клуба.
Пока команда будет собираться дважды в неделю. Полноценный цикл подготовки стартует 11-го июля. Судя по всему, проходить он будет в Запорожье.
Вместе с игроками "Металлурга" сейчас работают некоторые представители "Зари", которые остались в Запорожье. Речь идет о Гладком, Мацапуре и Алибокове.
В следующем сезона запорожский "Металлург" будет принимать участие в Первой лиге.
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