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С Гладким и другими игроками Зари. Запорожский Металлург приступил к тренировкам

Первая лига
(1 голосов)

Будут играть в Первой лиги

С Гладким и другими игроками Зари. Запорожский Металлург приступил к тренировкам

Фото: ФК Металлург Запорожье

UA-Футбол
Новина українською

Запорожский "Металлург" начал подготовку к новому сезону. Об этом говорится в заявлении пресс-служба клуба.

Пока команда будет собираться дважды в неделю. Полноценный цикл подготовки стартует 11-го июля. Судя по всему, проходить он будет в Запорожье.

Вместе с игроками "Металлурга" сейчас работают некоторые представители "Зари", которые остались в Запорожье. Речь идет о Гладком, Мацапуре и Алибокове.

В следующем сезона запорожский "Металлург" будет принимать участие в Первой лиге.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий Металлург (Запорожье)
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