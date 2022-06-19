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В следующем сезоне не сыграют 15 команд ПФЛ
Другие готовы к борьбе
pfl.ua
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что в следующем сезоне не смогут начать 15 команд Первой и Второй лиг:
“Мы можем подсчитать это очень просто, 47 и 32, то есть на старт не выйдут 15 футбольных клубов. В основном это клубы, которые находятся в зоне боевых действий, либо в непосредственной близости, либо поднялись в Премьер-лигу.
Сейчас мы в тесном сотрудничестве с органами государственной власти, комитетом по стадионам и безопасности проведения соревнований, изучаем ситуацию, где есть возможность по укрытиям и другие вопросы, по проведению. Мы не можем быстро ответить на все вопросы. Но впоследствии вы тоже все узнаете”, - сказал Каденко.
Напомним, что в прошлом сезоне в розыгрыше Первой лиги участвовало 16 команд. Также 15 коллективов выступали в группе А Второй лиги и 16 – в группе Б Второй лиги.
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