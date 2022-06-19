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В следующем сезоне не сыграют 15 команд ПФЛ

Первая лига
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(2 голосов)

Другие готовы к борьбе

В следующем сезоне не сыграют 15 команд ПФЛ

pfl.ua

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что в следующем сезоне не смогут начать 15 команд Первой и Второй лиг:

“Мы можем подсчитать это очень просто, 47 и 32, то есть на старт не выйдут 15 футбольных клубов. В основном это клубы, которые находятся в зоне боевых действий, либо в непосредственной близости, либо поднялись в Премьер-лигу.

Сейчас мы в тесном сотрудничестве с органами государственной власти, комитетом по стадионам и безопасности проведения соревнований, изучаем ситуацию, где есть возможность по укрытиям и другие вопросы, по проведению. Мы не можем быстро ответить на все вопросы. Но впоследствии вы тоже все узнаете”, - сказал Каденко.

Напомним, что в прошлом сезоне в розыгрыше Первой лиги участвовало 16 команд. Также 15 коллективов выступали в группе А Второй лиги и 16 – в группе Б Второй лиги.

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В статье: ПФЛ Александр Каденко война с Россией
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
19.06.2022 в 08:52
Очень оптимистичный прогноз. Думаю 25-30 команд не выйдет или выйдет на пару матчей и до зимы недоиграют. Сейчас явно не до профессионального футбола. Те же агрофирмы терпят убытки. И есть ли у них желание выкидывать деньги?
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Sisiha (Львов)
19.06.2022 в 10:08
Согласен
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