Волынь, Левый Берег и Карпаты Галич могут пропустить следующий сезон

Сразу несколько клубов ПФЛ рискуют пропустить следующий сезон. Об этом передает SportArena.

По данным источника, речь идет о четырех командах - "Волыне", "Левом Береге", "Карпатах" (Галич) и "Любомире". Первые в прошлом сезоне стали десятыми в Первой лиги, остальные играли во Второй Лиге (2-е, 8-е и 15-е места соответственно).

Помимо этого, неоднозначная ситуация еще у четырех команд - "Буковины", "Чайки", ФК "Сумы" и "Никополе". Ожидается, что турниры ПФЛ начнутся в конце августа.

Напомним, что в УПЛ сезон пропустят две команды - "Мариуполя" и "Десна".

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