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Президент Кривбасса: Вернидуб – идеальный вариант главного тренера для нас во всех смыслах

Первая лига
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В клубе довольны назначением украинского специалиста

Президент Кривбасса: Вернидуб – идеальный вариант главного тренера для нас во всех смыслах

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц прокомментировал назначение Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды.

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"Видимо, в нынешней ситуации – это идеальный вариант главного тренера во всех смыслах. Его опыт – это именно то, что сейчас необходимо "Кривбассу", а его гражданская позиция полностью сходится с нашей. И хотя наше сотрудничество с Юрием Николаевичем, как с тренером, начинается только сегодня, наше взаимодействие на фронте началось почти с первых дней войны.

Так случилось, что он защищал страну именно на Криворожском направлении: наверное, это тоже символично. Я обещаю, что и дальше мы вместе продолжим помогать ВСУ вплоть до нашей победы над российским агрессором", – отметил Караманиц.

Ранее сам Юрий Вернидуб дал первый комментарий в качестве главного тренера "Кривбасса".

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц
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Источник:
ФК Кривбасс

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