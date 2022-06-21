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Президент Кривбасса: Вернидуб – идеальный вариант главного тренера для нас во всех смыслах
В клубе довольны назначением украинского специалиста
Фото: ФК Кривбасс
Президент "Кривбасса" Константин Караманиц прокомментировал назначение Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды.
"Видимо, в нынешней ситуации – это идеальный вариант главного тренера во всех смыслах. Его опыт – это именно то, что сейчас необходимо "Кривбассу", а его гражданская позиция полностью сходится с нашей. И хотя наше сотрудничество с Юрием Николаевичем, как с тренером, начинается только сегодня, наше взаимодействие на фронте началось почти с первых дней войны.
Так случилось, что он защищал страну именно на Криворожском направлении: наверное, это тоже символично. Я обещаю, что и дальше мы вместе продолжим помогать ВСУ вплоть до нашей победы над российским агрессором", – отметил Караманиц.
Ранее сам Юрий Вернидуб дал первый комментарий в качестве главного тренера "Кривбасса".
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