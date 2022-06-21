  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Красников: Ярославский заверил, что с финансированием Металлиста все будет нормально
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красников: Ярославский заверил, что с финансированием Металлиста все будет нормально

Первая лига
(1 голосов)

Владелец харьковского клуба не перестанет вкладывать в него деньги

Красников: Ярославский заверил, что с финансированием Металлиста все будет нормально

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников в комментарии для Футбол NEWS рассказал о нынешнем положении харьковской команды.

"Я сейчас сижу в офисе на "Металлисте", мы здесь. 20 минут назад такое прилетело. Не знаю, куда, но кажется, что рядом. Что-то взорвалось.

"Металлист" сейчас находится на сборах в Турции. Приехали все ребята из тех, кто был. Осталось, чтобы доехали Романюк и Федорив. Команда тренируется, уже определены товарищеские матчи. Идет подготовка к сезону.

Война еще раз показала, что мы ни в ком не ошиблись. Как в профессиональном плане, так и в человеческом. Кучер всеми доволен, с удовольствием работаем. Может, даже будем подключать молодых ребят, 2006 года. Не сразу в качестве основных игроков, но будем пробовать, развивать. Школа наша же работает, традиции надо продолжать. Мы выпускаем неплохих футболистов.

Я каждый день общаюсь с Ярославским. Ярославский – президент клуба. Я с ним все обсуждаю. Управлением клуба сейчас занимаюсь я: спонсоры, трансферы. Вы же понимаете, что такое запас прочности "Металлиста"? Кто такой запас прочности "Металлиста"? Это Александр Владиленович Ярославский. Другого ничего никто не придумал. Он заверил меня, что все будет нормально. Да, конечно, финансирование, может, будет не в тех объемах. Все понимают, что от этой войны богаче точно никто не стал", – сказал Красников.

Читайте такжеКрасников: Если футболист перейдет в лучший чемпионат, а клуб получит деньги, от этого выиграют все
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде