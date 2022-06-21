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Красников: Ярославский заверил, что с финансированием Металлиста все будет нормально
Владелец харьковского клуба не перестанет вкладывать в него деньги
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников в комментарии для Футбол NEWS рассказал о нынешнем положении харьковской команды.
"Я сейчас сижу в офисе на "Металлисте", мы здесь. 20 минут назад такое прилетело. Не знаю, куда, но кажется, что рядом. Что-то взорвалось.
"Металлист" сейчас находится на сборах в Турции. Приехали все ребята из тех, кто был. Осталось, чтобы доехали Романюк и Федорив. Команда тренируется, уже определены товарищеские матчи. Идет подготовка к сезону.
Война еще раз показала, что мы ни в ком не ошиблись. Как в профессиональном плане, так и в человеческом. Кучер всеми доволен, с удовольствием работаем. Может, даже будем подключать молодых ребят, 2006 года. Не сразу в качестве основных игроков, но будем пробовать, развивать. Школа наша же работает, традиции надо продолжать. Мы выпускаем неплохих футболистов.
Я каждый день общаюсь с Ярославским. Ярославский – президент клуба. Я с ним все обсуждаю. Управлением клуба сейчас занимаюсь я: спонсоры, трансферы. Вы же понимаете, что такое запас прочности "Металлиста"? Кто такой запас прочности "Металлиста"? Это Александр Владиленович Ярославский. Другого ничего никто не придумал. Он заверил меня, что все будет нормально. Да, конечно, финансирование, может, будет не в тех объемах. Все понимают, что от этой войны богаче точно никто не стал", – сказал Красников.
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