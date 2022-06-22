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Маркевич имел договоренность с Красниковым о возвращении в Металлист

Первая лига
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Но это было б неправильно по отношению к Кучеру

Маркевич имел договоренность с Красниковым о возвращении в Металлист

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что мог стать наставником обновленного харьковского "Металлиста".

"Мечтал ли я о возвращении в "Металлист"? Да, мечтал. Мечтал, конечно. У меня с Красниковым была договоренность, если команда выйдет в Высшую лигу, возможно, я вернусь.

Правда, позже я сказал, что Кучер нормально работает. Это было бы неправильно. Но война все сломала. С Ярославским тоже был на связи. На 60 лет ездили к нему. Созваниваемся часто, но это уже история", – сказал Маркевич в интервью YouTube-каналу "ФК Карпаты".

Отметим, что с именем Мирона Маркевича связан самый успешный период "Металлиста", когда харьковский клуб доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

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В статье: Мирон Маркевич Металлист (Харьков)
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