Маркевич имел договоренность с Красниковым о возвращении в Металлист

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что мог стать наставником обновленного харьковского "Металлиста".

"Мечтал ли я о возвращении в "Металлист"? Да, мечтал. Мечтал, конечно. У меня с Красниковым была договоренность, если команда выйдет в Высшую лигу, возможно, я вернусь.

Правда, позже я сказал, что Кучер нормально работает. Это было бы неправильно. Но война все сломала. С Ярославским тоже был на связи. На 60 лет ездили к нему. Созваниваемся часто, но это уже история", – сказал Маркевич в интервью YouTube-каналу "ФК Карпаты".