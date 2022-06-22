Фаны Кривбасса требуют уволить вице-президента клуба, покинувшего Украину

Фанаты "Кривбасса" опубликовали обращение к руководству криворожан с просьбой уволить вице-президента клуба Вадима Иващенко. Согласно их заявлению, во время войны с россией он покинул город и страну.

"Уважаемое руководство ФК "Кривбасс". Длится 4-й месяц полномасштабной войны россии против Украины. Мы, фанаты "Кривбасса", активно участвуем в социальной жизни и защите нашего государства и родного города. Часть из нас вступила в ряды ВСУ, НГУ, ТРО, Добробатов, другие стали волонтерами – все мы работаем вместе и круглосуточно для нашей победы!

В обществе предвзято относятся к людям, покинувшим города и страну, при этом, не объяснив своих действий. Они не помогают представителям движения. К сожалению, и в нашем случае есть подобный прецедент. Лицо, которое долгое время было лидером не только нашего футбольного сообщества, но и всего красно-белого движения города, а с момента возрождения ФК "Кривбасс" занимало должность в администрации клуба – это Иващенко Вадим "Дым".

Вынуждены констатировать, что те связи, контакты и возможности, которыми владел Иващенко Вадим, не были использованы во благо нашего движения и для защиты города и страны. При попытке с ним связаться он не выходит на связь во время войны.

Подытожив все это: обращаемся в родной клуб – требуем уволить Иващенко Вадима "Дым" с занимаемой должности. В связи с полным отсутствием любого интереса и участия в жизни движения во время войны с оккупантом. Также, с этого момента сообщаем всем о том, что этот человек больше не имеет отношения к красно-белому движению!

Под этим решением подписались представители всех футбольных сообществ нашего сектора: "The Company", "Братия", "Jolly Gang", "Old school", "Только Кривбасс", – говорится в заявлении фанатов.