Президент ПФЛ: Скорее всего, будет формат с разделением на две группы

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал детали о начале нового сезона в Первой и Второй лиге Украины.

– Скорее всего, в Первой и Второй лиге будет формат с разделением на две группы, по восемь команд в каждой группе. Общее количество участников – 16 команд в Первой лиге и 16 во Второй. Там есть разные варианты, но я пока не буду их озвучивать.

Мы общались с клубами и обсуждали эти варианты, будем ждать, когда клубы определятся, и тогда уже сообщим. Пока я не готов сказать, будет ли классический формат проведения соревнований в Первой и Второй лиге. Я не почувствовал, что большинство клубов поддерживают классический вариант.

– Какие ориентировочные даты начала нового сезона?

– Нет такой даты, есть ориентир – конец августа – начало сентября.

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– Евгений Дикий сказал, что базовая дата начала нового сезона УПЛ – 20 августа.

– Да, УПЛ уже определилась с датой. Но ведь вы понимаете, что Высшая лига еще подвязана под еврокубки и матчи Национальной сборной Украины.

– Первая и Вторая лига стартуют позже, чем УПЛ?

– Бесспорно, - сказал Каденко в интервью Fanday.