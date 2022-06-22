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Президент ПФЛ: Скорее всего, будет формат с разделением на две группы
В низших дивизионах грядут изменения
Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал детали о начале нового сезона в Первой и Второй лиге Украины.
– Скорее всего, в Первой и Второй лиге будет формат с разделением на две группы, по восемь команд в каждой группе. Общее количество участников – 16 команд в Первой лиге и 16 во Второй. Там есть разные варианты, но я пока не буду их озвучивать.
Мы общались с клубами и обсуждали эти варианты, будем ждать, когда клубы определятся, и тогда уже сообщим. Пока я не готов сказать, будет ли классический формат проведения соревнований в Первой и Второй лиге. Я не почувствовал, что большинство клубов поддерживают классический вариант.
– Какие ориентировочные даты начала нового сезона?
– Нет такой даты, есть ориентир – конец августа – начало сентября.
– Евгений Дикий сказал, что базовая дата начала нового сезона УПЛ – 20 августа.
– Да, УПЛ уже определилась с датой. Но ведь вы понимаете, что Высшая лига еще подвязана под еврокубки и матчи Национальной сборной Украины.
– Первая и Вторая лига стартуют позже, чем УПЛ?
– Бесспорно, - сказал Каденко в интервью Fanday.
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