Процесс смены собственника. Перволиговый Альянс может получить новое название

Перволиговый "Альянс" может сменить название. Об этом передает SportArena.

В новом сезоне клуб может сменить название на "Виктория". Таким образом будет продолжаться процесс передачи власти, который был запущен еще в прошлом году.

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Новым президентом коллективом из Липовой Долины стал Сергей Бондаренко, который также владеет "Викторией" из Второй лиги. Зимой состав команды пополнило несколько игроков из "Виктории", а также главный тренер - Анатолий Бессмертный.

В прошлой кампании "Альянс" занял в Первой лиге третье место.