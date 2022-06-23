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Процесс смены собственника. Перволиговый Альянс может получить новое название

Первая лига
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Это было ожидаемо

Процесс смены собственника. Перволиговый Альянс может получить новое название

Фото: ФК Альянс

UA-Футбол
Новина українською

Перволиговый "Альянс" может сменить название. Об этом передает SportArena.

В новом сезоне клуб может сменить название на "Виктория". Таким образом будет продолжаться процесс передачи власти, который был запущен еще в прошлом году.

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Новым президентом коллективом из Липовой Долины стал Сергей Бондаренко, который также владеет "Викторией" из Второй лиги. Зимой состав команды пополнило несколько игроков из "Виктории", а также главный тренер - Анатолий Бессмертный.

В прошлой кампании "Альянс" занял в Первой лиге третье место.

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В статье: Виктория (Николаевка) Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
SportArena

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