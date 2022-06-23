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"Поможет и ментально, и физически, и тактически". Защитник Кривбасса - о приходе Вернидуба

Первая лига
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Большие ожидания от такого тренера

"Поможет и ментально, и физически, и тактически". Защитник Кривбасса - о приходе Вернидуба

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Кривбасса" Иван Зотько поделился впечатлениями от возобновления тренировок, а также от назначения Юрия Вернидуба на должность главного тренера команды.

"Все долго ждали возвращения футбола в Кривой Рог. Перед тренировкой получилась теплая встреча с ребятами, новым тренерским штабом. С февраля по июнь находился дома вместе с родителями, после чего отправился в Кривой Рог на тренировочный сбор. От сбора ожидаю, что мы наберем хорошую форму. Дай Бог, скорее закончится война, и все вернется на свои места и будет даже лучше. И футбол вернется в Украину.

Юрий Николаевич всем хорошо известен тренер. Мои друзья играли под его руководством в "Заре". Все помним ту легендарную победу его команды, "Шерифа", над "Реалом". Такой авторитетный тренер точно поможет "Кривбассу" и ментально, и физически, и тактически. Будем пытаться под руководством Юрия Николаевича занимать в УПЛ только самые высокие места", — заявил Зотько.

Читайте такжеПервую тренировку с Кривбассом Юрия Вернидуба провели и игроки, которые осенью выступали в арендах
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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Иван Зотько
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Источник:
ФК Кривбасс

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