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Вернидуб: Будем строить команду и смотреть, кто к нам может присоединиться

Первая лига
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У команды будет три сбора

Вернидуб: Будем строить команду и смотреть, кто к нам может присоединиться

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Новый главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб перед своей первой тренировкой с командой, пообщался с клубными СМИ.

"У нас будет три сбора. Первый - двенадцатидневный, до второго июля. Он станет втягивающим. Будем строить команду и смотреть, кто к нам может присоединиться из новых футболистов, кто останется из тех, кто есть. Второй сбор будет тоже в Кривом Роге. Планируем провести три спарринга, подбираем соперников.

Третий сбор планируем провести в западной части страны. Затем вернемся домой и будем готовиться непосредственно к первой официальной игре", — сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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