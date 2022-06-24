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Вернидуб: Будем строить команду и смотреть, кто к нам может присоединиться
У команды будет три сбора
Фото: ФК Кривбасс
Новый главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб перед своей первой тренировкой с командой, пообщался с клубными СМИ.
"У нас будет три сбора. Первый - двенадцатидневный, до второго июля. Он станет втягивающим. Будем строить команду и смотреть, кто к нам может присоединиться из новых футболистов, кто останется из тех, кто есть. Второй сбор будет тоже в Кривом Роге. Планируем провести три спарринга, подбираем соперников.
Третий сбор планируем провести в западной части страны. Затем вернемся домой и будем готовиться непосредственно к первой официальной игре", — сказал Вернидуб.
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